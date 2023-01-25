Aydın’da çocuklar hem eğleniyor, hem spor yapıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirmeye devam ederken, çocuklar da antrenmanlarda hem eğleniyor hem spor yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okulları geleceğin sporcularını bekliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme branşlarında binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Aydın’ın 17 ilçesinde aktif bir şekilde ücretsiz spor eğitimlerinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada “GSB Spor Okulları çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini sporla geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı bireyler kazandırılmaları amacıyla, antrenörlerimizle birlikte çocuklarımız hem eğlenip hem öğreniyorlar” ifadelerine yer aldı.