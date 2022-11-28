Aydın’da çilekler bahara hazırlanıyor

Aydın’da toprakla buluşan çilek fidelerinde erken hasat için gençleştirme çalışmaları yapılırken, çilek üreticisi de yılın yağışlı geçmesi ile birlikte bereketli bir sezon bekliyor.

Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da, üreticiler çilek sezonu hazırlıklarına başladı. Köşk ilçesinde toprakla buluşan çilek fidelerinin daha hızlı meyve vermesini sağlamak amacıyla gençleştirme çalışmaları yapılırken, bir yandan da olgunlaşan çileklerin hasadı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen üreticiler çilekleri bahar ayına hazırlarken, sezonda verimli bir yıl geçirmeyi bekliyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın yanı sıra bu yıl yağışların olmasıyla ürünlerinde sulama sıkıntısı yaşamayan üreticiler, bu sezon dekar başına rekolte kaybının olmayacağı düşünülüyor.

Çilek tarlalarında hummalı çalışma devam ederken, erken hasat için gençleştirme çalışma yaptıklarını ifade eden çilek üreticilerinden Emre Aktaş, “Öncelikle yılın ilk meyvelerini toplamaya başladık. Diğer bahçelerimizde de gençleştirme işlemlerini yapıyoruz. Tarlamızı bahara hazırlıyoruz. Geçen seneye göre bu yılın yağışlı geçmesiyle sıkıntı yaşamadık ve verimli bir yıl bekliyoruz. Çok bereketli bir sezon bekliyoruz. Bir yandan da meyvelerimizi toplayıp bir yandan da bahara hazırlanıyoruz. Bu sene su sıkıntımız yok, iyi bir yıl bizi bekliyor” dedi.

Gençleştirme işleminin, sert ve yaşlanmış yaprakların temizlenmesi ile olduğunu ifade eden Aktaş; “Burada çileklerin gençleştirilmesi yapılıyor. Etrafındaki kat yapraklar alınıp, taze yapraklar bırakılıyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde bunlar meyveye dönecek ve meyveler toplanmaya başlanacak. Diğer bölgelerimiz de hazırlanıyor. Etrafındaki sert ve yaşlanmış yaprakları alıyoruz. Yeni yapraklarla beraber çiçeğin gelmesini sağlıyoruz. Bitkiyi meyveye döndürüp erken hasada girmeye çalışıyoruz. Yani buradaki amacımız erken hasat. Buradakiler bitmek üzere. Yeni sezon için de son sürat çalışmaya devam ediyoruz” dedi.