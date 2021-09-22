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Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı

Aydın’da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşıldı.

AYDIN 22.09.2021, 10:02
Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı

Aydın’da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşıldı.

Aydın genelinde üreticiler buğdaydan sonra ikinci ekim olarak ayçiçeğine yönlendirilirken, ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeğinin adeta Aydın’da ikinci ürün olmaya aday olduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklama “Kuyucak ilçesinde dane buğdaydan sonra 190 dekar alanda ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasada geldi. Dönümde 350-400 kilogram arası verim beklenen yağlık ayçiçeğinin en büyük özelliği ise "hiç su verilmeden" yetiştiriliyor olması. Tavlı araziye ekimi yapılan ayçiçeği, kuraklıkla mücadelenin verildiği bu dönemde önemli ve alternatif ürün olarak görülüyor” ifadelerine yer verdi.

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