Aydın’da akciğer kanserine dikkat çekildi

Aydın Devlet Hastanesi’nde hastane personellerine akciğer kanseri farkındalık ayı ve KOAH Günü çerçevesinde eğitim verildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gül Özlem Türkkan tarafından verilen eğitimlerde, akciğer kanseri, ayırıcı semptomları ve risk faktörleri, tetkik ve tedavide kullanılan yöntemler, tütün kullanımının zararları ve kanserle ilişkisi, KOAH ve KOAH alevlenmesi belirtileri, akciğer hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler gibi konulara değinildi.