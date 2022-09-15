Aydın’da Ağustos ayı içerisinde bin 690 adet işletme denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilerek toplamda bin 690 adet işletme denetlendi.

Aydın’da toplam, 2 bin 134 adet gıda üretim yeri, 13 bin 658 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunuyor. Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 250 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 440 adet olmak üzere toplam, bin 690 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, yıllık denetim programı, zehirlenme ve benzeri konulara istinaden il genelinde toplam 62 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 28 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 559 bin 491 TL’lik yasal işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı içerisinde 133 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 904 bin 257,08 kg kuru incir, 71 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 455 bin 681,56 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 204 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 359 bin 938,64 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 54 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 25 adet, üretim yerleri ile ilgili 3 adet ve 3 adet diğer olmak üzere toplam 85 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 55 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne (GGBS) kaydedildiği belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerinin, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.