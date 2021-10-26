Aydın’da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 79 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Dilek Geçidi’nde 25, yine Kuşadası açıklarında 33 ve Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen toplam 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.