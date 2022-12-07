Aydın’da 42 Köy Yaşam Merkezi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca kapalı köy okullarının ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülmesiyle; köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı.

Aydın’da köy okullarının Köy Yaşam Merkezi’ne çevrilmesi amacıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, il genelinde toplamda 42 Köy Yaşam Merkezi hizmete sunuldu. Kapalı köy okulları köylerin mevcut ihtiyaçları doğrultusunda yeniden açılarak, bu okullar aynı zamanda Halk Eğitimi Kurs Merkezi olarak da köy halkının ihtiyacını karşılamaya başladı.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde Matematik" anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliğinin ışığında Aydın’ın Çulhan Köyünde bulunan eski köy okulu, Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü. Burada öğretmen, öğrenci ve velilerin el ele oldukları yeni bir eğitim bakış açısıyla temel becerileri destekleyen, sosyalleşmeye destek veren etkinlikler ile akademik ve kültürel açıdan da destek sağlandığı öğrenildi.

Aydın’da bulunan bir diğer Köy Yaşam Merkezi de Kuşadası ilçesinde bulunan Çınarköy Köy Yaşam Merkezi oldu. Burada da okul öncesi çocukları için anasınıfı mevcut olup 7’den 70’e tüm köy halkına hitap eden Halk Eğitimi Kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.