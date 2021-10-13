banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Aydın’da 3.3 şiddetinde deprem

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

AYDIN 13.10.2021, 10:20
Aydın’da 3.3 şiddetinde deprem

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Germencik Çarıklar olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Germencik’te ve çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1