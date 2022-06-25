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Aydın’da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

AYDIN 25.06.2022, 10:13
Aydın’da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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