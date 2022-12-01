Aydın’da 19 bin 576 öğrenciye beslenme desteği veriliyor

Aydın’da şartları elverişsiz durumda bulunan yerleşim yerlerindeki 19 bin 576 öğrenciye sıcak ve kaliteli, hijyen kurallarına uygun şekilde beslenme desteği veriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için geliştirdiği sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. 11.Kalkınma Planında “Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocukların eğitim hayatlarındaki yoksunlukları dikkate alınarak; servis, eğitim materyali, beslenme ve benzeri bireysel ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayacak farklı ve esnek uygulamalar geliştirilecektir” hedefi doğrultusunda şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki öğrencilere beslenme desteği uygulaması Bakanlığın talimatlarıyla Aydın genelindeki okullarda düzenli bir şekilde uygulanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, öğrencilerin sıcak, kaliteli ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde beslenmeleri ve özellikle erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla başlayan uygulama Aydın genelinde başarıyla devam ederken, Aydın genelinde 19 bin 576 öğrenciye beslenme desteği verildiği öğrenildi.