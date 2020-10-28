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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AYDIN 28.10.2020, 11:27
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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) öğleden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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