Aydın’a 115 sağlık personeli atandı

Aydın’da 115 sağlık personeli atanarak sağlık ekibi güçlendirildi.

Aydın ve ilçelerinde yeni açılan yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulan alanlar dolayısıyla 115 sağlık personelinin ataması gerçekleştirildi.

Atamaların Aydın iline hayırlı olması dileyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “İlçelerimizde yeni açılan yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulan sağlık personeli atamaları belli oldu. Yapılan atamalar kapsamında; 20 Uzman Hekim, 3 tabip,3 diş tabibi, 2 eczacı 21 hemşire ve 66 destek hizmetleri personeli olmak üzere toplam 115 sağlık çalışanının ataması yapılarak sağlık ekibimiz güçlendirilmiştir. Atamaların ilimizdeki sağlık hizmeti sunumunda hizmet kalitesini güçlendireceği ve hedeflediğimiz en iyi il olma motivasyonumuzu güçlendireceğine inancımız tamdır. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı olmasını diler, görevlerine başlayacak olan sağlık personellerimize de çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.