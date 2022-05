Aydın Valisi Aksoy’un ’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından, 1984 yılında alınan karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Ülkemizin ve ilimizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin, yediğimiz her lokmada, içtiğimiz her çorbada ve giydiğimiz her kıyafette hakkı vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Türk köylüsü ve çiftçisini ’milletin efendisi’ olarak tanımlamış, ’milli ekonominin temeli ziraattır’ diyerek cefakar çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yeri ve önemini belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe katkı sağlaması dileğiyle, toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadın-erkek çalışan, üreten ve elde ettiği ürüne değer katarak insanlara sunan, ülkemizin ve ilimizin kalkınması için ter dökerek emek veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.