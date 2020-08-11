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Aydın Valisi Aksoy’dan Yenipazar ziyareti
AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY YENİPAZAR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ.
AYDIN 11.08.2020, 09:23
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Yenipazar ilçesini ziyaret etti.
Aydın’a atanmasının ardından ilçe ziyaretlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve ardından Belediye Başkanı Yüsran Erden’i ziyaret eden Vali Aksoy, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Aksoy son olarak Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret ederek Yörük Ali Efe’nin şahsi eşyalarının yanı sıra Aydın Müzesi etnografya bölümünden devredilen eserler ile vatandaşlardan temin edilen eşyaların sergilendiği müze hakkında görevlilerden bilgi aldı.
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