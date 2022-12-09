Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Bakan Varank ile görüştü

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Ankara’da biz dizi ziyaretlerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı ziyaret ederek üyelerden gelen talepleri iletti. Başkan Çondur ve yönetimi, daha sonra AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Aydın ilinin mevcut tarım ekonomisi ve tarıma dayalı sanayi potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulundu. Güney Ege Bölgesi’nin ilk güdümlü projesi olma özelliği taşıyan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Çondur, üyelerden gelen talepler doğrultusunda Aydın ilinin doğu bölgesine kurulması planlanan soğuk hava deposu tesisi detaylarını Bakan Varank ile paylaştı.

Ankara’ya gerçekleşen ziyaretin verimli geçtiğini ifade eden Çondur, Bakan Varank’a Aydın ilinde tarım ve sanayi sektörlerinin birbiriyle entegre olması, Aydın ilinin ekonomik gelişimine ve istihdamına katkı sağlaması adına Aydın Ticaret Borsası’nın tarıma dayalı sanayi projelerine önem verdiğini vurguladı. Çondur, "Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank‘a gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette, borsamızın iştiraklerinden olan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş.’nin mevcut çalışmalarını, ülkemiz ihracatına olan katkılarını aktardık ve bakanımızı Güney Ege Bölgesi’nin ilk güdümlü projesi olma özelliği taşıyan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’na davet ettik. Bakanımız Mustafa Varank’a ve Vekilimiz Mustafa Savaş’a borsamızın gerçekleştirmiş olduğu projelere verdikleri destek ve ilgi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın İnciri takdim edildi.