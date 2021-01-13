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Aydın Ticaret Borsası, Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı
Aydın Ticaret Borsası, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılım sağladı.
AYDIN 13.01.2021, 19:08
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Aydın Ticaret Borsası, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılım sağladı.
Video konferans ile gerçekleşen toplantıda Aydın ili genelindeki yatırım ve sektörel gelişmeler değerlendirildi. Sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine değinildi.Aydın Valiliği toplantı salonunda video konferans yolu ile yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Cemile Yıldızel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürlerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ADÜ Rektörlüğü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım sağladı.
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