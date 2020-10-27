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Aydın Sultanları, Çanakkale’de galip geldi
AYDIN SULTANLARI, ÇANAKKALE’DE GALİP GELDİ
AYDIN 27.10.2020, 16:06
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Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı Çan Gençlik Kale Spor’u 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi’nin 12.haftasında Çanakkale ekibi Çan Gençlik Kale Spor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı rakibini üç sette de mağlup ederek galibiyete ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu PTT’yi mağlup eden Aydın’ın Sultanları, Çan Gençlik galibiyeti ile üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Aydın’ın Sultanları 31 Ekim Cumartesi günü Aydın’da Karayolları’nı ağırlayacak.
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