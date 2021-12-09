Aydın gayrisafi yurtiçi hasılası ile Türkiye ortalamasının altında kaldı

Aydın’ın 2020 yılında 42 bin 176 TL’lik gayrisafi yurtiçi hasılası ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri 42 bin 176 TL oldu. Aydın, bu değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Aydın ili kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 44. il oldu. Kişi başına GSYH’de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 22 bin 104 TL ile Van son üç sırada yer aldı.

Aydın’da 2020 yılında 47 milyar 27 milyon 532 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 0,93’ünü oluşturdu.