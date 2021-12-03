Aydın Emniyeti’nden kan bağışı kampanyası

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağışı organizasyonu düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de kan bağışı yaparak organizasyona destek verdi.

Kan stoklarının pandemi döneminde azalması dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler kan bağışında bulundu. Yoğun bir katılımın olduğu kan bağışına İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de destek verdi. Aydın Polis Evi Şehit Aydın Barış Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda kan bağışında bulunan Emniyet Müdürü Ekici, “Azalan kan stoklarına belirli dönemlerde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyaları ile bizler de katkı sunuyoruz. Teşkilat olarak bir çok arkadaşlarımız da sıkça kan bağışında bulunuyorlar. Bu bağlamda duyarlılık göstererek kan bağışına katkıda bulunan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.