Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan; "Aşı olsak da kurallara riayet etmeliyiz"

Tüm Türkiye’de sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere bugün uygulanmaya başlanan Korona virüs aşısı olan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan önlemleri hatırlattı. Karaarslan, "Aşı olsak da kurallara riayet etmeliyiz" dedi.

Korona virüs aşısının ilk dozunu yaptıran 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan aşı sonrasında açıklamada bulundu. Başkan Karaarslan, "Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdım. Sinovac Firması tarafından üretilen CoronoVac isimli aşı uygulandı. Yani Çin aşısı. Kafa karıştıran söylentilere takılmadan sırası geldiğinde herkesin aşısını yaptırmasını öneriyorum. Aşılar bazı hastalıklardan korunmanın en kolay ve en etkili yoludur" dedi.

Öte yandan aşı olan vatandaşların maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarından ödün vermeden kurallara riayet ederek hayatlarını sürmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Karaarslan, Korona virüse karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.