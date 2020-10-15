Aydın DKMP’den ’Şarlan Tabiat Parkı’ için temizlik uyarısı
AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE BULUNAN 'ŞARLAN TABİAT PARKI'NIN HER GEÇEN GÜN ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR. AYDIN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETÇİLERİ TEMİZLİK KONUSUNDA UYARDI.
Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan ’Şarlan Tabiat Parkı’nın her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ziyaretçileri temizlik konusunda uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile Aydın’ın gözde dinlenme alanlarından birisi haline gelen Şarlan Tabiat Parkı her geçen gün artan ziyaretçi sayısı ile çekim merkezi olmaya devam ediyor. Haftalık olarak gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarımız devam eden park için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü vatandaşları temizlik konusunda uyardı. Aydın DKMP Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Değerli ziyaretçilerimizin alanda oluşturdukları atıklarını çöp kovalarına atmalarını rica ederiz" denildi.
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