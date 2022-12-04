Aydın derbisinde gülen Yıldızspor oldu
BAL 9. Grup Aydın derbisinde Didim Belediyespor, 90. dakikada yediği golle Yıldızspor’a 0-1 mağlup oldu. Didim Belediyespor’da uzatmada Rıza penaltıyı kaçırınca Yıldızspor 3 puanı tek golle aldı.
BAL 9. Grup Aydın derbisinde Didim Belediyespor, 90. dakikada yediği golle Yıldızspor’a 0-1 mağlup oldu. Didim Belediyespor’da uzatmada Rıza penaltıyı kaçırınca Yıldızspor 3 puanı tek golle aldı.
Bölgesel Amatör lig 9. Grup maçında Aydın derbisinde Didim Belediyespor sahasında Yıldızspor’u ağırladı. Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan ve yöneticileri birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçta Didimliler maça ilgi gösterirken, Didim Belediyespor taraftarları ise İzmir depreminde hayatını kaybeden Eski futbolcuları Malik Tahirler’i ölümünün yıl dönümünde pankart asarak vefasını gösterdi.
Maçtan dakikalar:
Dk 23’de Didim Belediyespor atağında ceza sahasında topa sert vuran Berkay’ın vuruşu direğe çarparak auta gitti.
Dk 33’de Didim Belediyespor atağında arka direkte topa dokunan Yunus topu ağlara gönderdi hakem ofsayt kararıyla gol geçerli sayılmadı. İlk yarı golsüz sona erdi.
Dk 65’de Didim Belediyespor atağında Rıza ceza sahasında topa sert vurdu; üst direğe çarpan top auta gitti.
Dk 78’de Ev sahibi Didim Beleidyespor baştan sonra üstün oynadığı maçta ceza sahasına topu ortalayan Mustafa’nın vuruşunda yaşanan karambolde Yıldızspor defansı topu kornere attı.
Dk 90’da Ender gelişen Yıldızspor atağında sol kanattan Didim Belediyespor ceza sahasına inen Mohamad sert vurdu; kalevi Sercan’ın solunda topu ağlara gönderdi. (0-1)
Dk 90+3’de Didim Belediyespor’un kullandığı serbest vuruşta altı pas içerisinde topa el dokunan Yıldızspor’lu Mehmet’in müdahalesi sonucu hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Didim Belediyespor’lu Rıza şutunu kaleci Çağlar kurtardı. Maçta gülen taraf Yıldızspor olurken 3 puanı tek golle aldı.