Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçısı Müze Müdürü Çıktı!



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken bir isim özellikle dikkat çekti.





Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız'ın adı şüpheli isimler arasındaydı ve o da gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin de arandığı bildirildi. Operasyon da 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.



Kaynak: onedio