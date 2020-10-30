Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası’nda ‘Kriz masası’ oluşturdu
EGE DENİZİ’NDE MERKEZ ÜSSÜ İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARI OLAN VE KUŞADASI’NDA DA BAZI BİNALARDA HASARA NEDEN OLAN DEPREMİN ARDINDAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL BAŞKANLIĞINDA BİR KRİZ MASASI OLUŞTURULDU. BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL, “KUŞADASI’NDA YAŞANACAK HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA ANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN BÜTÜN EKİPLERİMİZ İLE SAHADAYIZ” DEDİ.
Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve Kuşadası’nda da bazı binalarda hasara neden olan depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel Başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale etmek için bütün ekiplerimiz ile sahadayız” dedi.
Kuşadası Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Ömer Günel, başta Fen İşleri Müdürlüğü ile Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere bütün birimleri kırmızı alarma geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, aldıkları ihbarları değerlendirip ilçe genelinde ihtiyaç duyanların yardımına koşmak için seferber oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında oluşturulan kriz masası, Kuşadası’nda24 saat boyunca görevde olacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek “Merkezi Seferihisar olan 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Maalesef Kuşadası da bu şiddetli depremi yoğun bir şekilde hissetti. İzmir ve çevresinde daha büyük hasarların olduğu gözleniyor. Kuşadası’nda herhangi bir can kaybı, bir çökme ihbarı henüz almadık. Ancak maddi hasarlı alanlarımız var. Ekiplerimizin tamamı sahada. Şu an Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturduğumuz bir kriz masamız bulunuyor. Sahadaki ekiplerimizi en etkili şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Önlemlerimizi olabildiğince daha önceden almış durumdayız. Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, zabıtalarımız ile Aydın Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri tamamıyla sahada. Ekiplerimiz, gelen ihbarları değerlendirip, hasar tespit talebi olanlara ulaşıyorlar. Olası ardıl depremler göz önünde bulundurularak herhangi bir kriz yaşanmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar bize 80 bina için hasar ihbarında bulunuldu. Bunlardan 4 tanesinin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinize girmeyin. Bize güvenin. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yine yalnız bırakmayacağız. Biz sizler için 24 saat görevimizin başında olacağız” diye konuştu.
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