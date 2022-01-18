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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden bebek bezi ve süt desteği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aktif ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ihtiyaç sahibi ailelere birçok destekte bulunuyor. ABB gelen başvuruları değerlendiren ekipler, yerinde tespit çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara; ısınma, beslenme, kıyafet ve benzeri konularda çözüm üretiyor.

AYDIN 18.01.2022, 16:44
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden bebek bezi ve süt desteği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aktif ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ihtiyaç sahibi ailelere birçok destekte bulunuyor. ABB gelen başvuruları değerlendiren ekipler, yerinde tespit çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara; ısınma, beslenme, kıyafet ve benzeri konularda çözüm üretiyor.

Son zamanlarda sosyal yardım başvurularındaki artış ile birlikte özellikle çocuklu ailelerin bebek bezi ve süt talepleri giderek yükseliyor. Kente bir anne gözü ile bakan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı doğrultusunda bu taleplerin karşılanması için Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca tüm ilçelerde çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında yeni doğan ve 6 yaş arasındaki bebeklerin farklı numaralardaki bebek bezleri, belirli periyotlarla ailelere teslim ediliyor. Çocukların gelişim aşamasında önemli yer bir tutan süt tüketimi konusunda da çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, bebek bezi ile birlikte litrelik süt desteğinde de bulunuyor.

“Tüm çocukları anne şevkati ile desteklemeye devam edeceğiz”

Son günlerde bebek bezi ve süt taleplerinin oldukça arttığını belirten ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Vicdan Çetav, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son zamanlarda vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısı sebebiyle bebek bezi ve süt taleplerinin oldukça arttığını gözlemledik. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla gelen talepleri hiç bekletmeden hane hane vatandaşlarımızın ayağına götürerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm çocukları anne şevkati ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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