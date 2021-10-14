Aydın Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağış beklentisine karşı teyakkuza geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerini teyakkuz haline geçirdi. Yapılan açıklamada vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında ve yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi’nin 444 40 09 numaralı telefonunu arayabilecekleri duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yarın Aydın için yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışla metrekareye 51-110 kg arası yağış beklendiği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzlukların yaşanabileceği hatırlatıldı. Meteoroloji’nin bu uyarısını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, yağmurun ve rüzgarın etkisini daha şiddetli göstereceği belirtilen özellikle Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Aydın genelinde tedbir almaya başladı.

Olası olumsuzluklara karşı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti.