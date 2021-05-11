Aydın, bayramı serin geçirecek

Aydın’da Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu illerden olan Aydın’da, Ramazan Bayramı mevsim normallerinde geçecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın sessizliğe bürünürken, Aydınlılar da bayram boyunca sıcak havalarda da evlerinde kalacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı 42.6 derece ölçülürken, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminleri kapsamında Aydın’da arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca yağış beklenmezken havanın ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Türkiye geneli ortalama sıcaklık haritasına göre 2021 yılına mevsim normallerinin üzerinde başlayan Aydın’da, bayram boyunca ortalama hava sıcaklıkları 29 derece ile mevsim normallerinde geçecek.