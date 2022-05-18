Aydın Adliyesi’nde son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Adliyesi’nde 11 yıldır görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zeynep Çetin (39), adliye önünde düzenlenen törenle helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Adliyesi’nde 11 yıldır görev yapan 39 yaşındaki Zeynep Çetin, tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının ani ölümü sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğarken, Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi. Çetin’in naaşı, adliye önüne getirilirken, sevenleri ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Ailesi, mesai arkadaşları ve adliye çalışanlarının katıldığı törende, sevenleri gözyaşlarını tutamazken, Ramazan Paşa Camii İmamı Kerim Erim tarafından dualar okundu.

Törende kısa bir konuşma yapan Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şakir Yılmaz “Bizim için zor bir gün. Adliye çalışanımız, güler yüzüyle hatırladığımız Zeynep Çetin’in kaybı nedeniyle toplandık. Sözün bittiği noktadayız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Çetin’in naaşı, helallik alınmasının ardından memleketi İncirliova ilçesi İsafakılar Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.