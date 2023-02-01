Atatürk’ün Aydın’a gelişi törenle kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 92’nci yıldönümü, Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenecek törenle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 92’nci yıldönümü olan 3 Şubat’ta bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu çerçevede, saat 15.00’te Valilik önündeki Atatürk büstüne; Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı’nın çelenkleri konulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar da sabah 08.00’den gün batımına kadar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılacak.

Çelenk koyma töreni ile başlayacak olan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Aydın Tren Garı’nda devam edecek. Gerçekleştirilecek olan törende bir öğrenci tarafından şiir okunurken, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından belirlenecek bir personel tarafından günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapılacak. Halk oyunları gösterisinin ardından Atatürk’ün Aydın’a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı’na yanaşacak.