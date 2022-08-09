Ambulans uçak 2 yaşındaki bebek için havalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde havuza düşerek boğulan 2 yaşındaki bebek, uçak ambulans ile İstanbul’a nakledildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Aydın’ın Didim ilçesinde havuza düşerek boğulan 2 yaşındaki bebek yoğun bakıma alındı. Yaşanan üzücü olayın ardından yoğun bakıma alınan talihsiz bebek, multidisipliner yaklaşım ihtiyacı sebebiyle uçak ambulans ile İstanbul’a sevk edildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden ambulans ile alınan küçük çocuk, Adnan Menderes Havaalanı’na götürüldü. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulansa nakledilen bebek, ambulans uçak ile İstanbul’da bulunan özel bir üniversitenin hastanesine sevk edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cumartesi günü Didim Devlet Hastanesine boğulma vakası olarak başvuran 2 yaşındaki hastamız Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden hastanın multidisipliner yaklaşım ihtiyacı nedeni ile İstanbul’a nakledildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezimiz ve Nakil Koordinasyon Birimlerimizin koordinasyonları ile Bakanlığımızca çocuğumuz için uçak ambulans tahsis edilmiş, ambulans ekiplerimiz çocuğumuzu İzmir Adnan Menderes Havaalanında uçak ambulansımıza teslim etmiştir. Hastamıza acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.