Altın Güvercin sosyal medyada rekor kırdı

Bu yıl 24. kez düzenlenen ve muhteşem bir final gecesi ile sona eren Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altın Güvencin ile ilgili yapılan paylaşımlar, yaklaşık 4 milyon kişiye erişirken sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri yarışma ile ilgili övgü dolu mesajlar yayınladı.

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24’üncü kez düzenlendi. Eviz Yapı’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın final gecesi bir çok televizyondan canlı olarak yayınlandı.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı, Nükhet Duru’nun ise şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla renk kattığı gecede, Hande Kodamanoğlu tarafından seslendirilen, bestesi Suat Suna’ya ait olan ‘Sevgilim’ isimli parça birinci oldu. 5 gün boyunca yarışmanın tarihini konu edinen belgesel gösterimi ve konserler ile devam eden organizasyonu ulusal ve yerel medyada görev yapan yaklaşık 50 muhabir takip etti. Ulusal basın ve televizyon kuruluşları, gazete sayfaları ile haber bültenlerinde Altın Güvercin’e geniş yer verirken yarışma sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

4 milyon kişiye ulaştı

Ünlü sanatçılar, şarkıcılar, siyasetçiler ile sosyal medya hesaplarından Altın Güvercin ile ilgili pek çok övgü dolu mesaj paylaştı. İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün resmi sosyal medya hesabından “Müzik dünyasının en önemli yarışmalarından biri olan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda, Altın Güvercin’in sahibi olan değerli dostum, sanat danışmanım Suat Suna’yı ve sanat akademimizin kıymetli sanatçılarından Hande Kodamanoğlu’nu yürekten kutluyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesaplarından Altın Güvercin ile ilgili yapılan paylaşımlar yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştı.

"Tanıtıma büyük katkı"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenlendiği 1986 yılından itibaren Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sunan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın bu yıl sosyal medyanın gücü sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulduğunu belirtti. Ulusal düzeyde büyük yankı bulan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı uluslararası boyuta taşımak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası’nın en önemli değerlerinden birisidir. Gerek Türk müziğine gerekse de kentimizin tanıtımına büyük katkı sunan bu değerli organizasyonu yaşatmaya kararlıyız. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.