Akılcı antibiyotik kullanımı hakkında vatandaşlar bilgilendirildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde, Akılcı Antibiyotik kullanımı için kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Atatürk Devlet Hastanesi’nde poliklinik binası önünde eczacı Şerife Özsu koordinatörlüğünde "Akılcı Antibiyotik kullanımı" etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurarak hastalara antibiyotik kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı konuları hakkında farkındalık eğitimi verildi. Gün içerisinde polikliniklerde bulunan tv ekranlarından hastalara ve hasta yakınlarına antibiyotik ve akılcı ilaç kullanımı konularında bilgilendirmeler yapılıp, broşürler dağıtıldı.

Hastanede vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, ideal antibiyotik kullanımı için; doğru tanı sonrası doğru antibiyotik; en uygun yoldan, etkin dozda, optimum aralıklarla, uygun süreyle verilmesi gerektiği, doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığının mutlaka sorgulanması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca teşhis konulmadan antibiyotik kullanılmaması ve bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.