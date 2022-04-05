Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Türkiye’de özel araç kullanımının en yoğun olduğu Aydın’da şehrin en büyük problemleri arasında yer alan trafik yoğunluğu zamlarla birlikte yerini sakinliğe bıraktı. Akaryakıtın litresi 20 TL’nin üzerine çıkınca pek çok işi zorunlu olmadıkça özel aracı ile trafiğe çıkmamaya başladı.

Mesainin başlama ve bitiş saatlerinde adeta kilitlenen bazı güzergahlar son günlerde oldukça sakin bir hal aldı.

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nın 05 Nisan Salı günü saat 10:30 ile 11:00 arasında çekilen fotoğraflarda şehirdeki trafiğin sakinliği objektiflere bu şekilde yansıdı.