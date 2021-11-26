AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı kadına şiddete dikkat çekti

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle konferans düzenledi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak anılan 25 Kasım’da AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından konferans düzenlendi. İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen etkinliğe AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes, konferansta sunum yaptı. AK Parti hükümetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kadınlara yönelik yapılan atılımlardan bahseden Menderes, Cumhuriyet tarihinde kadını koruyan kanunların en çok son 19 yılda çıkarıldığını belirterek, "Bizler için yarınlar daha iyi olacak" dedi.