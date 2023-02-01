AK Parti Aydın’da ‘Reis’ hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat’ta düzenleyeceği Aydın programı öncesi il genelinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, düzenlediği basın toplantısı ile tüm Aydınlıları mitinge davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’a çeşitli müjdelerle geleceğini ve ziyaret programını son halini de kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek heyecanlı olduklarını söyledi. Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve MKYK Üyesi Seda Sarıbaş ile basın toplantısı düzenleyen AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, “Sayın Cumhurbaşkanımız 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:00’de Aydın Efeler Kent Meydanı’nda saat 15:00’te de Nazilli Belediye Meydanı’nda halkla buluşacak. Programı netleşmesi ile ilgili Genel Merkez ve Cumhurbaşkanlığı ile görüşmelerimiz var. Programa gençlik buluşması eklenebilir. Yoğunluğa bağlı olarak bunu programlayacağız. Tüm Aydın halkımızı Kent Meydanı’na davet ediyorum. Bu ziyaret seçim için güzel bir başlangıç olacak.4 Şubat’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Aydın ziyaretinden sona ilimizde seçim stratını vereceğiz” dedi.

İl Başkanı Ökten, gazetecilerin ‘Cumhurbaşkanı ilk defa Nazilli’ye geliyor. Nazilli’ye il yapma sözü vereceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “İl sözü verme amacı olduğunu düşünmüyoruz. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın AK Parti’ye geçişi heyecan oluşturdu” diye cevap verdi.