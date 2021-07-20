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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş’ın ’Kurban Bayramı’ mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AYDIN 20.07.2021, 13:40
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş’ın ’Kurban Bayramı’ mesajı
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TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bayramların kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirttiği mesajında, "Bayramlarımız birliğimizi, beraberliğimizi yeniden hatırlatır; muhabbet ve dayanışmayı bir kere daha tanzim eder. Bayramlarımız aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Bayram gibi özel günlerimizi her manasıyla idrak edebilmeli, sevdiklerimizle doyasıya yaşayabilmeliyiz. Bayramın coşku ve mutluluğu, insanlık ailesinin bütün üyeleriyle, bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Covid-19 pandemisiyle mücadele içerisinde geçen ikinci bir kurban bayramını yaşayacağız. Normalleşme adımlarının da atıldığı bu günlerde, tedbiri elden bırakmamalı bundan sonraki günlerimizi de bayram gibi yaşayabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi aklımızdan çıkarmamalıyız. Normalleşme sürecinin ritmini, çok daha titiz davranarak yine eski günlerimize dönebilmek adına bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz mübarek günlerin; ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur ve saadet vesilesi olmasını diliyor, Rabbim’den bizleri sağlık, mutluluk ve hayırla nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
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