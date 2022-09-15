’Ailem yanımda ben okulumda’ etkinliği gerçekleştirildi

Özel Başak Montessori Çocuk Akademisi öğrencilerinin ve ailelerinin katılımı ’Ailem Yanımda Ben Okulumda’ etkinliği öğrenci ve öğretmenler yeni sezona merhaba dedi.

Etkinlik süreci ile ilgili bilgi veren Montessori Çocuk Akademisi Müdür Yardımcısı Özlem Tufan, "Berlin eğitim modelinden faydalanarak planladığımız oryantasyon sürecimize aile katılımı etkinliğimizi de dahil ederek öğrencilerimizin okula uyum sürecini sağlam bir zemin üzerine inşa etmeyi hedefledik. Etkinliğimizde küçük yaş gruplarımız okulumuz bahçesinde, ilkokula hazırlık gruplarımız ise; sınıflarında ebeveynleri ile birlikte klasik müzik eşliğinde mandala etkinliği yaparken öğrencilerimizin hem kendilerine hem de okulumuza olan güven bağlarını beslemeyi amaç edindik" dedi.

’Her çocuğun okula uyum süreci farklıdır’ ilkesi ile hareket eden Montessori Çocuk Akademisi’nde oryantasyon çalışmaları ve etkinlikler titizlikle ve keyifle devam ediyor.