Ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın’ın Efeler ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

Olay, Girne Mahallesi 2103 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan çam ağacında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli araç marifeti ile kedinin bulunduğu yere ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan kurtardı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.