AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine başladı

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Gönüllüleri, uzmanlık eğitimlerine aralıksız devam ederken, olası bir afete de hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor. Temel afet eğitimlerini tamamlayan ve ilk yardım belgesi olan 20 AFAD gönüllüsüne 5 gün sürecek olan hafif arama kurtarma eğitimine başladı. Her geçen gün talebin arttığı AFAD gönüllüsü projesi kapsamında eğitimler etaplar halinde devam ediyor. Sistemde online eğitimlerini tamamlayan gönüllüler aldıkları hafif arama kurtarma eğitimi ile destek AFAD gönüllüsü olacak.

“En büyük destekçi olacaklar”

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve AFAD tarafından yürütülen gönüllülük projesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında 81 ilde yüz binlerce gönüllüye ulaşan projede, kendilerine gelen şifreler ile online eğitimleri tamamlayan gönüllüler, uygulamalı eğitimlerle de uzmanlık kazanıyor. Geçtiğimiz aylarda çadır - barınma, ilk yardım ve temel afet eğitimlerini tamamlayan Aydın AFAD gönüllüleri, 5 gün sürecek olan hafif arama kurtarma eğitimine başladı. Tatbikat ve sınavı da geçerek yeni bir uzmanlık kazanacak olan gönüllüler, olası bir afet sürecinde AFAD’ın en büyük destekçisi olacak.

“Aydın, diğer illere göre daha tecrübeli”

Ülke genelindeki birçok ile göre, kısa sürede binlerce gönüllüye ulaşan Aydın AFAD ekipleri, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimlerine normalleşme süreci ile birlikte tekrar başlarken, Aydın AFAD Gönüllüleri de diğer illere oranla daha tecrübeli bir noktaya ulaştı. Sisteme yeni dahil olan ve sistemdeki eğitimlerini tamamlayan gönüllüler için de etap etap eğitimler planlanıyor.

“20 gönüllü olası bir afette etkin rol oynayacak”

AFAD İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan eğitimin ardından gönüllülerin bilgileri tatbikat ve sınavın ardından sonuçlanacak. Sınavda başarılı olan gönüllüler aldıkları sertifika ile Aydın AFAD ekipleri ile birlikte afet ve acil durumlarda etkin bir rol alacak.