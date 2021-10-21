ADÜ’lü öğrencinin yönetmenliğini yaptığı ’Başka Vatanımız Yok’ belgeseline bir ödül daha

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğrencisi Bayram Küçük’ün yönetmenliğini yaptığı ’Başka Vatanımız Yok’ belgeseli, 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde Öğrenci Belgesel Filmleri kategorisinde ikinci oldu.

Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleşen törende ADÜ öğrencisi Bayram Küçük’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca verdi. Başka Vatanımız Yok belgeseli, daha öncede 23. Faludi Uluslararası Film Festivali’nde ’En İyi Uluslararası Belgesel Film’ ve ’En İyi Uluslararası Öğrenci Filmi’, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında ise görsel dalda en iyi üçüncü belgesel film seçilmişti.

ADÜ İletişim Fakültesi, Yapım Yönetim dersi kapsamında Danışmanlığını Prof. Halim Esen’in yapmış olduğu belgeselde, Ege Bölgesi’nde tarım işçisi olarak Afrika’dan getirilen Afro-Türkler’in sosyal yaşamı konu alınıyor.