ADÜ’de yükseköğretim alanında yeni bir uluslararası iş birliği gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalında yürütülen tez çalışması ile ADÜ yeni bir uluslararası anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşmayla yüksek lisans öğrencisinin tezi Polonya Siedlce Üniversitesi ile birlikte yürütülecek. Tez, Avrupa’da bir üniversite ile gerçekleştirilen ilk aktif proje olması bakımından da önem taşıyor.

Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman danışmanlığında ve Dyt. Hatice Ezgi Baydal Küçüközdemir tarafından, yürütülen araştırma projesi, ADÜ ve Siedlce University of Natural Sciences and Humanities- Polonya ile ortaklaşa iki merkezli olarak yürütülecek. Üniversiteler arası yapılan bu iş birliğinin ADÜ ve Polonya arasında gerçekleşen ilk protokol olduğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdal Öğüt, projenin ayrıca uluslararası alanda yürütülen ilk tez projesi olduğunu ifade etti.

Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdal Öğüt, yüksek lisans öğrencisi Dyt. Hatice Ezgi Baydal Küçüközdemir ve danışmanı Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman’a destekleri için başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Prof. Dr. Cumali Öksüz’e, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Süleyman Aypak ve Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü Öncel Sencerman’ a teşekkür etti.

Projenin ADÜ’nün YÖK kalite puanını arttırılması ve uluslararası alanda ADÜ’nün adının duyurması adına önem taşıdığını belirten Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman, “Üniversitemizin mevcut uluslararası antlaşmaları Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve İspanya ile yapılmıştır. Polonya ile yapılan bu antlaşma ile iki üniversite arasında bir yüksek lisans tezinin yürütülmesi ve bu nedenle Avrupa’da yapılan ilk aktif antlaşma olması açısından Üniversitemiz için önemli olmaktadır” dedi.