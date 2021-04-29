banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Bitcoin Fog'a operasyon! Kurucusu gözaltına alındı
Bitcoin Fog'a operasyon! Kurucusu gözaltına alındı
Tam kapanmada izin belgesi E-Devlet'ten alınacak!
Tam kapanmada izin belgesi E-Devlet'ten alınacak!
Soylu Thodex vurgununun ayrıntılarını anlattı
Soylu Thodex vurgununun ayrıntılarını anlattı

ADÜ’de ’Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri’ Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen ’Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri’ adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

AYDIN 29.04.2021, 10:15
3
ADÜ’de ’Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri’ Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen ’Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri’ adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Karacasu Memnune İnci MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, farklı okullarda öğrenim gören birçok öğrenci ve akademisyen katıldı. Öğr. Gör. Kadir Ertürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği seminerin konuğu Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Vefa İrdelp oldu. Seminerde, seramik ürünlerde uygulanan farklı pişirim teknikleri, seramik sektördeki iş olanakları, problem ve çözümler ile işletme deneyimi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Pişirim tekniklerinin uygulanacağı bir workshop etkinliğinin planlandığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?