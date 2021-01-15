ADÜ Rektörü Covid-19 aşısı ilk dozunu oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu. Ülke olarak çok önemli bir sürecin başarıyla yönetildiğini ifade eden Aldemir, tüm dünyaya örnek teşkil eden bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederek, bilim kurulunun belirlediği öncelikle herkesi aşı olmaya davet etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aşılama çalışmalarının tüm yurtta hızlı ve planlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “İnşallah süratle aşı sürecini bitirerek toplumumuzu koruma altına alacağız ve yeniden eski günlerimize döneceğiz. Millet olarak çok önemli bir imtihan verdik. Dünyada bu işi en organize olarak karşılayan ve toplumsal bilinçle bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hem sağlık alanında hem de diğer alanlarda çalışan kamu görevlilerimiz, bu süreci çok iyi yönettiler. Ben büyük takdirle izlediğimiz başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim sıhhat ve afiyet içerisinde milletimizi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun inşallah" dedi.