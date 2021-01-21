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ADÜ Rektörü Aldemir Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 251’inci Üniversitelerarası Kurul Toplantısına (ÜAK) video konferans yöntemiyle katıldı.
AYDIN 21.01.2021, 14:31
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 251’inci Üniversitelerarası Kurul Toplantısına (ÜAK) video konferans yöntemiyle katıldı.Üniversitelerarası Kurul Üyesi üniversitelerin rektörlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile uygulamalar değerlendirildi. Gündeme ve yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Yönetim Kuruluna üye seçimi de gerçekleşti. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.