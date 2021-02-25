ADÜ Rektörü Aldemir, Turizm Değerlendirme toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kuşadası’nda gerçekleşen 2021 Turizm Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ve davetliler katıldı. Toplantıda 2021 yılı turizm sezonunun verimli geçmesi, sezonun sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için yapılacaklar görüşüldü.

Verimli bir toplantı olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın’ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade ederek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen Aydın, turizmde iyi bir noktada yer alıyor. 2020 yılında Aydın’da yaklaşık 1 milyon 400 bin turist ağırlanmış. ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ diye tanımlanan şehrimiz, yerli ve yabancı turistler için adeta bir cennet. Biz üniversite olarak katkı noktasında üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız” dedi.