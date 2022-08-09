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ADÜ Rektörü Aldemir, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç’u ağırladı

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

AYDIN 09.08.2022, 10:48
ADÜ Rektörü Aldemir, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç’u ağırladı

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

ADÜ’nün Aydın’ın gelişimine ekonomik ve kültürel anlamda katkılar sunduğunu belirten Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’deki çalışmaların Aydın ve bölgenin güçlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, ‘Akademi-Şehir’ işbirliğinin katlanarak devam edeceğini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

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