banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bridgerton dizi filminden ilk kareler paylaşıldı
Bridgerton dizi filminden ilk kareler paylaşıldı
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!

ADÜ Öğretim Üyesi Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YALÇIN ÖZDEMİR, TUBİTAK SOBAG BİLİM DANIŞMA KURULU'NDA GÖREVLENDİRİLDİ.

AYDIN 16.10.2020, 09:02
1
ADÜ Öğretim Üyesi Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi.

ADÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Özdemir, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu’nda görevlendirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2