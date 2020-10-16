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ADÜ Öğretim Üyesi Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YALÇIN ÖZDEMİR, TUBİTAK SOBAG BİLİM DANIŞMA KURULU'NDA GÖREVLENDİRİLDİ.
AYDIN 16.10.2020, 09:02
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi.
ADÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Özdemir, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu’nda görevlendirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.
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