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ADÜ Öğretim Üyesi Bildiren, Bilim Kurulu’nda görevlendirildi
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. AHMET BİLDİREN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YETENEKLİLER ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ BİLİM DANIŞMA KURULU’NDA GÖREVLENDİRİLDİ.
AYDIN 13.10.2020, 15:21
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenekliler Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Bilim Danışma Kurulu’nda görevlendirildi.
Özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimi için modeller belirlenmesi, programlar geliştirilmesi adına çalışmalar yürüten kurulda yer alacak olan Doç. Dr. Ahmet Bildiren, bilimsel çalışmaların yapılması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.
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