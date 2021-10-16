banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü

ADÜ Öğretim Üyesi Acar’ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Acar’ın ‘Supporting Education with Afterschool Learning Environments’ adlı kitabı yayımlandı.

AYDIN 16.10.2021, 10:17
ADÜ Öğretim Üyesi Acar’ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Acar’ın ‘Supporting Education with Afterschool Learning Environments’ adlı kitabı yayımlandı.

Kitapta, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki yaklaşımların incelendiğini belirten Prof. Dr. Esin Acar, kapsamlı saha çalışması araştırması örneği ile alana özgün bir katkı sunulduğunu belirterek, “Kitapta, okul saatleri sonrasındaki eğitimin temel kavramları ve teorik temelleri, öğrenmede önemli rolü olan sosyal-duygusal beceriler ve okul dışı eğitim ile bu becerilerin geliştirilmesi, okul sonrası eğitim programları ve akademik başarı ilişkisi, öğrenmeyi sosyal-duygusal açıdan destekleyen öğrenme ortamları oluşturmada okul dışı öğrenme ortamlarının sahip olduğu potansiyel rol, ebeveynlerin okul dışı öğrenme programlarına dahil olma koşulları konuları teorik olarak ve örneklerle irdeleniyor” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1