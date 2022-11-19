ADÜ öğretim üyeleri Bıyık ve Poyrazoğlu’nun katkı sağladıkları kitaplar yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Halil Bıyık ve Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu’nun yazarları arasında oldukları ’Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi’ adlı kitap, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ’Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’ tarafından yayımlandı.

Eser, ülkemizde ilk kez günümüze kadar rapor edilen arke ve bakterileri listesini içeriyor. Öğretim üyelerinin bölüm yazarları arasında oldukları ’Genel Mikoloji’ adlı kitap ise lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve bu alanda çalışanlara katkı sunulmasını hedefleyen güncel bilgilere yer veriyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Hacı Halil Bıyık ve Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu’nu tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.